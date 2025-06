MERCATO: Catania, per il reparto offensivo più nodi da sciogliere

In chiave mercato non vi è alcun dubbio che il settore offensivo del Catania sia sotto esame in vista della prossima stagione. Più volte l’attacco è stato oggetto di critiche, nella misura in cui spesso il peso del reparto si è retto sulle spalle di Roberto Inglese, unico calciatore ad essere andato in doppia cifra quest’anno.

L’1 luglio partirà ufficialmente la stagione 2025/26 e tra poco più di un mese il Catania andrà in ritiro. Necessario fornire al più presto garanzie concrete a Toscano nell’ottica di rendere più prolifico lo sviluppo della manovra incrementando la pericolosità e la precisione negli ultimi metri con innesti mirati. Al raggiungimento di tale scopo, il Catania potrebbe già ritrovarsi in casa alcuni importanti rinforzi in avanti: Cicerelli e Cianci. Il primo rientra alla base dal prestito, essendo decaduto l’obbligo di riscatto in favore della Ternana, per il secondo invece bisognerà capire se gli umbri sono disposti ad esercitare il diritto di opzione. Insieme, quest’anno, hanno messo a segno la bellezza di 32 reti e 16 assist.

Numeri molto interessanti che spingeranno il Catania a fare tutto il possibile per ripartire da loro (almeno da Cicerelli, visto che su Cianci la palla passa alla Ternana). L’altro nodo da sciogliere riguarda il futuro di Inglese. L’opzione per il rinnovo annuale del contratto sarà esercitata, oppure verranno operate scelte diverse? Lunetta e Jimenez sono altri elementi di livello che compongono il parco giocatori del Catania e dovrebbero restare. L’ex Lecco è cresciuto molto nella seconda parte di stagione, l’italo-spagnolo si è dimostrato un pò discontinuo ma ha tirato a lungo la carretta, non sempre giocando nel ruolo a lui più congeniale: i 6 gol e 7 assist messi a referto da Jimenez non sono affatto trascurabili, le sue qualità non si discutono.

Stoppa è stato piuttosto altalenante, ma con una condizione fisica ottimale ed un lavoro efficace svolto sin dall’inizio del ritiro estivo può dire la sua, mettendo le potenzialità di cui dispone al servizio del collettivo. Per il resto Dalmonte rientra dal prestito secco alla Salernitana, ma chissà che i campani non siano disposti ad intavolare una nuova trattativa col Catania. Ci sarà sicuramente anche da sfoltire. Verso il trasferimento altrove De Paoli, Montalto e Luperini, ma anche i rientranti dal prestito D’Andrea, Popovic, Marsura, Bocic, Chiarella e Costantino. A meno che qualcuno di questi giocatori non sia oggetto di valutazione in ritiro.

