MERCATO: Catania, torna di moda il nome di Merola ma piovono smentite

A volte ritornano. Davide Merola, nome più volte accostato al Catania in sede di calciomercato, è stato riavvicinato alla società rossazzurra da qualche organo d’informazione. Su questo versante la nostra redazione ha raccolto una pioggia di smentite, considerando il fatto che il forte attaccante del Pescara da tempo ha il mirino rivolto alla Serie B. Categoria che potrebbe raggiungere proprio con il club biancazzurro, vicino alla promozione dopo avere vinto la finale d’andata dei playoff a Terni. Anche nel caso in cui il Pescara non riuscisse a centrare il salto di categoria, l’intenzione di Merola, comunque, è quella di considerare proposte provenienti dalla B. In tal senso non mancano le società interessate.

