MERCATO: Chiarella in sede per discutere il futuro

In queste ore Marco Chiarella è nella sede del Catania per approfondire il discorso legato al proprio futuro: posizione contrattuale, possibilità di essere oggetto di valutazione da parte dello staff tecnico nel ritiro di Norcia oppure di un eventuale nuovo trasferimento altrove. Il giocatore classe 2002 lo scorso anno prolungò il suo rapporto professionale col Catania fino al 30 giugno 2027 venendo ceduto a titolo temporaneo prima al Rimini, poi all’ACR Messina. L’esperienza stagionale maturata nei due club, però, non può dirsi fortunata, avendo registrato 7 presenze in biancorosso (condite da un gol e un assist) nella prima parte del campionato e 6 apparizioni tra le fila dei peloritani nella seconda. Il motivo? E’ stato spesso frenato da problemi fisici. Adesso Chiarella è rientrato alla base, almeno per il momento, in attesa di novità.

