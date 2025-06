MERCATO: Cianci, riscatto alla portata della Ternana. Tutto dipende dagli umbri

Sfumato il salto in Serie B uscendo sconfitto dal decisivo confronto con il Pescara in finale playoff, per Pietro Cianci è tempo di conoscere quale sarà la prossima destinazione. Tra il 16 ed il 18 giugno la Ternana potrà decidere se esercitare, o meno, l’opzione per il riscatto del cartellino che appartiene al Catania. La cifra per l’esercizio del diritto di riscatto è alla portata della società umbra, avente completo potere decisionale in questo senso. Dal 19 giugno in poi, se la Ternana non dovesse riscattarlo, l’attaccante tornerebbe a pieno titolo in rossazzurro. A quel punto sarebbe il giocatore a discutere con la dirigenza del Catania il proprio futuro.

