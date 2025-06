MERCATO: Cicerelli-Catania, sarà determinante la volontà del giocatore

Sfumata la promozione in Serie B, formalmente il calciatore torna ad essere a pieno titolo un giocatore di proprietà del Catania. Il fantasista Emmanuele Cicerelli, protagonista di una splendida stagione vissuta in Umbria, lascia la Ternana ma è chiamato a discutere il suo futuro con la società etnea. L’impressione è che il Catania abbia la ferma intenzione di puntare su di lui nella prossima stagione, trovandosi praticamente già in casa un valido rinforzo per il reparto offensivo, finito spesso nel mirino delle critiche quest’anno.

La palla passa al giocatore. La sua volontà si rivelerà determinante. Quando lasciò Catania la scorsa estate, lo fece inaspettatamente, esternando anche la propria delusione a mezzo stampa. In questa stagione, però, a Terni ha vissuto l’annata più importante della carriera e, adesso, ha attirato le sirene di club di Serie B. Ripartenza da Catania, quindi, oppure nuovo trasferimento altrove? Il futuro da Cicerelli è tutto da scrivere.

