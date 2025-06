MERCATO: Cicerelli, dal “Ciao Catania” al ritorno dal prestito. Futuro da discutere con la dirigenza

“Ciao Catania. Auguro a questa squadra di poter raggiungere gli importanti obiettivi che si è prefissata e di portare a casa il risultato che una città e una tifoseria come quella rossazzurra meritano. Grazie, un abbraccio a tutti”. Salutò così, via social, i tifosi del Catania Emmanuele Cicerelli a luglio 2024. Lasciò la sponda rossazzurra della Sicilia per trasferirsi alla Ternana, sottolineando in qualche occasione a mezzo stampa che non si aspettava di essere ceduto.

Sotto l’Etna Cicerelli ha totalizzato 26 presenze siglando 3 gol ed effettuando 2 assist tra campionato, playoff e Coppa Italia Serie C. Numeri completamente diversi quest’anno a Terni, dove ha rifilato qualcosa come 19 reti sommate a 10 assist stagionali. Rendimento molto importante, quello offerto da

Cicerelli in rossoverde e statistiche che non si possono cancellare. La Ternana avrebbe voluto riscattare il suo cartellino, ma non esiste alcuna opzione sul contratto. Sarebbe scattato, invece, l’obbligo di riscatto in caso di promozione umbra in Serie B, ma così non è stato.

Cicerelli, pertanto, a norma di regolarmento rientra a Catania dal prestito alla Ternana. A questo punto si renderà necessario che l’entourage del giocatore ed il Catania discutano il futuro del fantasista classe 1994. In caso di permanenza sotto l’Etna non si esclude il prolungamento del contratto. Attenzione anche alle possibili richieste provenienti da società cadette perchè ci sono, effettivamente, club di B rimasti favorevolmente impressionati dalle performance del giocatore e che lo hanno seguito con interesse.

