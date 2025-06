MERCATO: Cicerelli potrebbe prolungare il contratto col Catania in caso di permanenza

Club cadetti alla finestra, numerose società di Serie C interessate, la stessa Ternana intende riprovarci con il Catania intavolando una nuova trattativa dopo essere sfumato l’obbligo di riscatto per via del mancato salto delle Fere in B. Emmanuele Cicerelli ha mercato, fa gola a tanti club. Non potrebbe essere altrimenti dopo avere vissuto una stagione super in rossoverde, la più prolifica della carriera in termini di numeri (19 gol e 8 assist). Adesso il futuro del fantasista – compirà 31 anni ad agosto – è tutto nelle mani del Catania.

La società rossazzurra vorrebbe consegnare a Toscano un valore aggiunto per il reparto offensivo. In caso di offerte importanti, però, andranno valutate insieme con l’entourage del giocatore. lnoltre il contratto che lega attualmente Cicerelli al Catania scade nel 2026. Onde evitare il rischio di perderlo a costo zero l’anno prossimo – ma anche per un’esigenza del giocatore offrendogli maggiore sicurezza finanziaria e possibilità di pianificare il futuro – in caso di permanenza ai piedi dell’Etna le parti dovrebbero lavorare per il prolungamento dell’accordo.

