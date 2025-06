MERCATO: Cicerelli, spuntano le sirene della Juve Stabia

E’ stato più volte evidenziato in queste pagine la necessità, per il Catania, di valutare non solo la permanenza ma anche eventuali offerte importanti per Emmanuele Cicerelli, calciatore rientrato dal prestito alla Ternana. Nelle ultime ore dalla stampa umbra (fonte Il Messaggero) emerge una novità legata al presunto interessamento della Juve Stabia. Sirene dalla B, dunque, per Cicerelli che comunque piace anche ad altri club cadetti. La menzione della Juve Stabia è particolarmente significativa perchè si parla di una squadra che ha disputato quest’anno addirittura i playoff per la A e, aspetto da non trascurare, siede sulla panchina delle Vespe Ignazio Abate, allenatore con cui Cicerelli ha espresso il massimo del suo potenziale alla Ternana.

