MERCATO: Cicerelli stuzzicato dall’idea di riprendere il filo del discorso interrotto un anno fa

La clausola sul contratto parla chiaro: l’obbligo di riscatto del cartellino non può scattare e, pertanto, la Ternana perde il cartellino di Emmanuele Cicerelli, che torna ad essere interamente di proprietà del Catania. A meno che non sia il giocatore a richiedere di essere ceduto, il fantasista che compirà 31 anni ad agosto può riprendere il filo del discorso interrotto un anno fa. Nella precedente stagione la società rossazzurra puntò su di lui, che veniva da mesi d’inattività. E Cicerelli sposò il progetto Catania con entusiasmo.

“Mi hanno voluto più degli altri, la piazza non te la deve presentare nessuno. Sono stato accolto benissimo. Era la soluzione migliore. Una piazza così importante, calda e storica rappresenta una meta irrinunciabile. Credo che un allenamento con duemila persone non ce lo abbia nessuno. Questa tifoseria è pazzesca e merita di tutto e di più. Catania è unica. Ho sposato questo progetto con l’orgoglio di farne parte e togliermi tante soddisfazioni”. Parole che tornano attuali, quelle di Cicerelli.

Il giocatore pugliese non riuscì a portare i rossazzurri in B, contribuendo però alla vittoria della Coppa Italia Serie C. Adesso che è arrivato ad un passo dalla promozione con la Ternana, sfumata proprio sul più bello, può riprovarci alle pendici dell’Etna. L’idea lo stuzzica e, forse, il ritorno in Sicilia di Cicerelli è un appuntamento sancito dal destino, dandogli la possibilità di scrivere importanti pagine di storia in una delle piazze più esigenti e passionali del panorama calcistico nazionale.

