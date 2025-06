MERCATO: come possibile DS del Catania circola anche il nome di Castagnini

“Tra i nomi più caldi per il ruolo di D.S. ci sarebbe quello di Renzo Castagnini, ex Palermo (fu tra gli artefici della promozione in B dei rosanero nel 2022) e Juventus, reduce da un’ultima esperienza non esaltante al Brescia. Non è escluso, però, che il Catania possa anche puntare su un profilo di direttore sportivo giovane ed in rampa di lancio”. E’ quanto riportato da Qds.it.

Castagnini, a cui in passato è stata affidata anche la direzione sportiva di Salernitana, Cosenza, Genoa, Vicenza, Piacenza, Barletta e Perugia, peraltro è un ex calciatore del Catania (fine anni ’70 ed inizi anni ’80) avendo vissuto tre stagioni alle pendici dell’Etna conquistando una promozione in Serie B nell’avvincente campionato di C1 1979/80 (cambio di marcia con Lino De Petrillo in panchina). Inoltre Castagnini fu diesse rossazzurro nel 1996/97 (quarto posto in C2).

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***