MERCATO: da Castellini a Cianci, mercoledì scade il termine per l’esercizio del diritto di riscatto

Come già evidenziato giorni fa, tra il 16 e 18 giugno c’è la possibilità di esercitare l’opzione fissata per il riscatto dei cartellini di giocatori ceduti o acquisiti in prestito. In casa Catania, a meno di sorprese non dovrebbero essere riscattati dal club rossazzurro Andrea De Paoli e Dario Del Fabro: se così fosse rientrerebbero rispettivamente al Giugliano ed all’Arezzo.

Poco tempo fa la stampa pisana si è espressa favorevolmente circa l’ipotesi che il Pisa riscattasse il jolly difensivo bresciano Alessio Castellini, ma non è da escludere con il cambio alla guida tecnica (Filippo Inzaghi lascia, direzione Palermo) una variazione della strategia del club toscano. In ogni caso Castellini dovrebbe comunque essere piazzato altrove dal Catania, in quanto il desiderio del ragazzo è di provare a misurare le proprie ambizioni almeno in Serie B.

C’è attesa per capire se la Ternana riscatterà Pietro Cianci, mentre in relazione al contratto di Filippo D’Andrea non esiste alcuna opzione per il riscatto in favore dell’Audace Cerignola, semmai un obbligo (decaduto) che sarebbe scattato al verificarsi di determinate condizioni. L’attaccante romano, pertanto, farà rientro alla base. Per quanto riguarda Andres Tello, infine, è stata concessa una deroga ma la Salernitana non riscatterà il cartellino del centrocampista.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***