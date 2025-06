MERCATO: da Guglielmotti a De Rose, chi resterà tra i più esperti del gruppo?

Solitamente il giusto mix di esperienza e gioventù è quello che fa la differenza all’interno della costruzione di una squadra competitiva. Al momento l’organico del Catania presenta diversi calciatori al di sopra dei 30 anni, includendo anche un paio di elementi che rientrano dai rispettivi prestiti. Considerando la rosa che ha concluso la stagione 2024/25 in rossazzurro, ci riferiamo a Di Gennaro (31), Guglielmotti (31), Luperini (31), Celli (31), Sturaro (32), Monaco (32), Inglese (33), Di Tacchio (35), Montalto (37) e De Rose (37). A questi aggiungiamo Silvestri (33) e Costantino (34), rientranti dal prestito alla Triestina ed all’ACR Messina.

Se l’intento è quello di avviare un processo tendente alla riduzione dell’età media complessiva della rosa, ci si attende l’innesto di giocatori funzionali al raggiungimento di tale scopo e, al tempo stesso, la cessione di chi, più avanti negli anni, potrebbe non fornire garanzie adeguate nell’arco di una stagione che dovrà necessariamente vedere il Catania protagonista.

In questo contesto è abbastanza probabile, allora, che Montalto – reduce da un’annata beffarda – cambi aria, ritrovando entusiasmo e nuovi stimoli. Sulle sue tracce alcune società di Serie D e qualcuna di C come la Casertana, sua ex squadra. De Rose, invece, rappresenta da anni un pallino di mister Toscano. Anche l’ex Cesena dovrebbe lasciare la sponda rossazzurra della Sicilia, per lui qualcosa si muove ma sembra orientato ad accettare solo un eventuale trasferimento in C. Costantino viene da una stagione deludente a Messina (prima ancora alla Lucchese) e non farà parte del progetto rossazzurro.

Monaco, da un anno fuori lista, si appresta a lasciare Catania dopo la naturale scadenza del contratto. Contratto che scadrà questo mese anche per l’attaccante Inglese, comunque in trattativa per un eventuale prolungamento dell’accordo. Confermatissimo Di Gennaro, perno della difesa etnea. Guglielmotti è un buon giocatore ma urgono riflessioni sulla condizione fisica dell’atleta, il quale ha fatto i conti con problemi che lo hanno frenato lungo il percorso. Idem Di Tacchio.

Celli è stata la sorpresa della seconda parte di stagione, venendo “rispolverato” da Toscano che lo ha impiegato soprattutto come braccetto sinistro. Possibile partenza per Luperini e Sturaro, ma quest’ultimo potrebbe anche lasciare il calcio giocato e ricoprire un ruolo all’interno dello staff. Silvestri vorrebbe giocarsi una nuova chance alle pendici dell’Etna, tuttavia la società non pare dello stesso avviso.

