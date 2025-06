MERCATO: da Stoppa a Jimenez, chi resterà tra i più giovani del gruppo?

Ieri abbiamo focalizzato l’attenzione sui più esperti del gruppo. In questa sede ci occupiamo invece dei calciatori dai 24 anni in giù. Citiamo i vari Andrea Allegretto (24), Matteo Stoppa (24), Giulio Frisenna (23), Ertijon Gega (23), Kaleb Jimenez (22) e Klavs Bethers (21) in aggiunta al rientro momentaneo dai rispettivi prestiti di Alessio Castellini (21), Milos Bocic (24), Marco Chiarella (21), Mattia Maffei (20), Gabriel Popovic (21), Klaidas Laukzemis (19) e Domiziano Tirelli (18). Più i ragazzi provenienti dalle giovanili rossazzurre Clarence Corallo (20), Lorenzo Privitera (19), Oscar Allegra (19), Lorenzo D’Agata (19), Carmelo Forti (18), Federico D’Emilio (18), Damiano Butano (16) ed Ermanno Ciniero (16).

Chi, tra loro, continuerà a far parte della rosa del Catania nella stagione 2025/26? E’ un altro aspetto da valutare in chiave mercato. Per quanto riguarda i “baby” rossazzurri, alcuni di loro potrebbero figurare tra i convocati per il ritiro di Norcia, altri proseguiranno il percorso nel settore giovanile, altri ancora matureranno esperienza altrove.

Per il resto si va verso la conferma di Stoppa e Jimenez, con l’intento di valorizzare al meglio il talento e la qualità di entrambi (autori di 12 assist e 10 gol in due): il primo, prelevato lo scorso anno dalla Sampdoria, ha dato il meglio di sè nel girone d’andata, poi ha pagato a caro prezzo un infortunio muscolare che lo ha limitato nel percorso di crescita. Il secondo ha tirato a lungo la carretta ricoprendo tanti ruoli ma è venuto meno nella parte clou della stagione.

Si valuterà il futuro di Frisenna, attualmente infortunato. Toscano non sembra avergli trovato la collocazione tattica ideale nella stagione trascorsa, impiegandolo più spesso da trequartista o esterno (ma lui è solito agire da mezzala o nel cuore del centrocampo). Gega potrebbe essere ceduto, possibile nuova chance in rossazzurro concessa ad Allegretto, difensore acquistato dal Picerno nel mercato di riparazione. Bethers in dubbio: fungerà ancora da riserva oppure verrà ceduto, magari in prestito per consentirgli di giocare con continuità.

In merito ai rientranti dal prestito, se il Pisa confermerà ufficialmente di non riscattarlo, per Castellini si cercherà una nuova sistemazione, perchè il desiderio del ragazzo è quello di misurare le proprie ambizioni almeno in Serie B. Il laterale sinistro Maffei potrebbe essere valutato in ritiro dopo una stagione proficua vissuta con Cavese e Trento (soprattutto). Probabile nuovo trasferimento per Chiarella, purtroppo per lui molto più presente in infermeria che in campo quest’anno tra Rimini e Messina.

Bocic è un altro profilo che sembra destinato alla cessione, riparte dal positivo finale di stagione evidenziato a Latina. Verso i saluti anche la punta Popovic, reduce dal prestito alla Puteolana. Vengono da un’esperienza in D, inoltre, i giovani portieri Laukzemis (si è ben comportato ad Ancona) e Tirelli (per la quasi totalità della stagione infortunato).

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***