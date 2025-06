MERCATO: Dalmonte, la Salernitana potrebbe valutare una nuova cessione

Prestito senza obbligo, nè diritto di riscatto in favore del Catania per Nicola Dalmonte. L’esterno offensivo è stato uno dei pochi innesti effettuati nella sessione invernale del calciomercato rossazzurro. La società etnea, sfruttando i buoni uffici con la Salernitana dopo i trasferimenti di Kaleb Jimenez sotto l’Etna e Andres Tello (prestito con diritto di riscatto) in Campania, a gennaio ha avviato contatti anche per altri giocatori granata. Tra questi, appunto, Dalmonte ratificando il passaggio dell’ex Vicenza al Catania in prestito secco.

Adesso, sulla base dei termini contrattuali, il calciatore classe 1997 si appresta a rientrare alla base. La Salernitana potrebbe, tuttavia, valutare alla riapertura del mercato una sua nuova cessione soprattutto nel caso in cui dovesse concretizzarsi la permanenza del club in cadetteria. Il contratto che lega Dalmonte ai granata scadrà il 30 giugno 2026. Chissà che non possano verificarsi le condizioni per intavolare una nuova trattativa proprio col Catania. In rossazzurro, a seguito di problemi fisici, Dalmonte ha avuto poche occasioni per mettersi in mostra dimostrando, comunque, potenzialità interessanti.

