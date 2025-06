MERCATO: De Rose, quale futuro per il più esperto giocatore della squadra?

22 presenze stagionali con la maglia del Catania. Sono state le ultime in maglia rossazzurra, oppure ci sarà ancora spazio per altre apparizioni sotto l’Etna? 38 anni compiuti qualche giorno fa, Francesco De Rose è stato fortemente voluto dal tecnico Mimmo Toscano che lo ha avuto con sè in svariate esperienze professionali, l’ultima di successo lo scorso anno a Cesena, dove il centrocampista ha messo a disposizione la propria esperienza contribuendo alla vittoria del campionato di Serie C girone B dei romagnoli.

Il Catania gli aveva fatto firmare un contratto fino a giugno, con possibilità di rinnovo automatico al verificarsi di determinate condizioni. Condizioni che si sono verificate e hanno prodotto l’estensione del vincolo al prossimo anno, come confermato dallo stesso De Rose attraverso alcune dichiarazioni rilasciate alla stampa di Cesena. Le scorse settimane radiomercato ha avanzato l’ipotesi legata ad un interessamento del Barletta, ambizioso club di Serie D. De Rose, dal canto suo, sta bene in Sicilia e non avrebbe alcun problema a proseguire l’avventura alle pendici dell’Etna, a meno che non sia il Catania a indicargli di non rientrare nel progetto tecnico rossazzurro.

Se l’intento del Catania è quello di inserire in mezzo al campo giocatori più freschi e dinamici allo scopo di aumentare l’intensità, la velocità e reattività in mediana, la cessione del giocatore può rappresentare una strada percorribile. In caso di un eventuale trasferimento altrove, comunque, il centrocampista classe 1987 sarebbe più propenso a considerare proposte allettanti dalla C piuttosto che dalla massima serie dilettantistica.

