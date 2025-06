MERCATO: Del Fabro non riscattato dal Catania

Va in archivio l’avventura di Dario Del Fabro con la maglia del Catania. Le parole pubblicate un pò di tempo fa sui social sembravano d’addio. Ora, secondo informazioni raccolte da TuttoCalcioCatania.com, è confermato che il difensore di proprietà dell’Arezzo non proseguirà l’avventura in maglia rossazzurra.

Il Catania ha, infatti, deciso di non esercitare il diritto di riscatto del cartellino che vantava e, pertanto, il calciatore farà ritorno all’Arezzo, dove comunque non resterà poichè non rientra nel progetto tecnico amaranto. In campo da titolare nel primo mese e mezzo con la maglia del Catania, Del Fabro ha poi scaldato spesso la panchina totalizzando sette presenze in maglia rossazzurra sia da centrale difensivo che da braccetto destro.

