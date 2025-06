MERCATO: deroga per Tello, ma la Salernitana non lo riscatterà

Il centrocampista colombiano Andres Tello attende di concludere la stagione con la maglia della Salernitana. Nelle ultime ore è emerso che la FIGC ha concesso una deroga proprio alla Salernitana ed alla Sampdoria – che si sfideranno nei playout il 15 e 20 giugno – per l’eventuale esercizio dei diritti di riscatto sui giocatori in prestito, estendendo il termine tra il 22 e 24 giugno. Tello è stato ceduto dal Catania a titolo temporaneo dando la possibilità, alla Salernitana, di riscattare l’intera proprietà del cartellino ma, come riportato nei giorni scorsi, il club campano non eserciterà l’opzione facendo il giocatore ritorno al Catania, per poi ricercare una nuova sistemazione poichè non rientra nel progetto tecnico rossazzurro.

