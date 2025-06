MERCATO: Di Tacchio, tracciare la strada per il prossimo futuro

Cosa gli riserverà il futuro? Francesco Di Tacchio ha vissuto la sua prima esperienza da calciatore del Catania. E’ contrattualmente legato al club rossazzurro fino a giugno del prossimo anno. Il centrocampista pugliese ha totalizzato nella stagione recentemente trascorsa 19 presenze condite da 2 assist tra campionato, playoff e Coppa Italia.

Purtroppo per lui, e per il Catania, ha dovuto fare i conti con due infortuni che lo hanno tenuto fuori dai giochi per complessivi 5 mesi circa (lacerazione tendinea e contusione alla costola). Aggiungendo il fatto che è un pò avanti negli anni (ne ha compiuti 35 ad Aprile), sono aspetti da tenere in considerazione. Così come non bisogna dimenticare che, quando chiamato in causa, Di Tacchio non ha offerto un contributo marginale alla squadra, assicurando carisma, grinta e determinazione.

Cosa fare, dunque? Due i possibili scenari: permanenza alle pendici dell’Etna rispettando la durata naturale del contratto, oppure trasferimento altrove. Il futuro del giocatore classe 1990 dipenderà anche dalle dinamiche che si andranno a determinare sul mercato, in un reparto dove potrebbe rendersi necessario un processo di svecchiamento, seppure nel contesto di un Catania che ricercherà il giusto mix tra calciatori esperti e giovani.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***