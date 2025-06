MERCATO: Dini, possibile prolungamento del contratto

17 presenze, 15 gol subiti, 5 ‘clean sheet’. Questo lo score di Andrea Dini a difesa dei pali del Catania, a cui vanno doverosamente aggiunte le parate effettuate e, in generale, la sicurezza che l’estremo difensore romagnolo ha saputo trasmettere ai compagni. Protagonista anche nei playoff, provando fino all’ultimo a tenere a galla i rossazzurri, Dini ha vissuto dei mesi importanti dopo avere scaldato la panchina a Catanzaro.

Adesso si prevede una riconferma per lui alle pendici dell’Etna, fermo restando che in sede di mercato tutto può accadere. Anche perchè le richieste non gli mancano, trattandosi di un portiere importante per la categoria. Secondo informazioni raccolte da TuttoCalcioCatania.com, c’è la possibilità che Dini nelle prossime settimane prolunghi il suo contratto con la società rossazzurra, attualmente in scadenza a giugno 2026.

