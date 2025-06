MERCATO: Catania, e se la permanenza di Inglese fosse legata a Cianci?

Roberto Inglese viaggia verso il raggiungimento dei 34 anni di età, Pietro Cianci a febbraio ne compirà 30. Il loro futuro potrebbe essere in qualche modo legato. In relazione a Inglese, migliore realizzatore stagionale rossazzurro con 14 gol, il Catania ha la possibilità di esercitare l’opzione per il prolungamento annuale del contratto. Per quanto concerne Cianci, invece, la società etnea lo ha ceduto in prestito alla Ternana, club che vanta un diritto di riscatto esercitabile questo mese.

Il Catania potrebbe essere orientato a mantenere in organico una prima punta esperta, affiancandola con un attaccante più giovane. Inglese ha dato la propria disponibilità a proseguire l’avventura sotto il vulcano, Cianci attende i prossimi passi della Ternana. Possibile che l’eventuale permanenza di Inglese in Sicilia escluda Cianci o viceversa. L’obiettivo, in ogni caso, è quello di potenziare il reparto offensivo con giocatori di sicuro affidamento.

