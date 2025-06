MERCATO: Farroni, avanti con Toscano per la quarta stagione o sarà addio?

Da fine dicembre sotto contratto con il Catania, l’estremo difensore classe 1997 nativo di Spoleto Alessandro Farroni attende novità sul proprio futuro. E’ ripartito dalla squadra di Mimmo Toscano, dopo essersi svincolato in precedenza dall’Alessandria. Proprio l’allenatore calabrese è una vecchia conoscenza di Farroni, che ha lavorato con lui nel periodo di militanza alla Reggina compreso tra la stagione 2019/20, coincisa con la promozione diretta degli amaranto in Serie B, e 2020/21, nel corso della quale Toscano venne esonerato.

Farroni non ha trovato moltissimo spazio con mister Toscano in panchina, ma l’ex tecnico del Cesena lo ha sempre visto come un ragazzo positivo all’interno del gruppo di lavoro, rappresentando una valida opzione a difesa dei pali. Non a caso anche lo scorso anno si era presentata l’opportunità di un trasferimento di Farroni alla corte di Toscano anche a Cesena, con il portiere reduce da un ottimo biennio alla Vis Pesaro, ma poi non se ne fece nulla. Adesso resta da capire se il Catania eserciterà l’opzione per il rinnovo sul contratto in scadenza questo mese, consentendo a Farroni di lavorare quindi per la quarta stagione con Toscano al timone, oppure l’estremo difensore si trasferirà altrove per vivere una nuova esperienza professionale e, magari, giocare con più continuità.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***