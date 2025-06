MERCATO: Feralpisalò, piace Guglielmotti

In attesa di novità sul possibile passaggio societario verso Brescia, la Feralpisalò guarda in direzione Catania nel tentativo di assicurarsi un valido rinforzo per la fascia destra del campo. In questo senso, secondo quanto riporta Nicolò Schira, editorialista di TuttoC, la società lombarda mira ad assicurarsi il diritto alle prestazioni sportive di Davide Guglielmotti. L’ex calciatore del Lecco, in vacanza in questi giorni alle Maldive, potrebbe cambiare casacca per sposare il progetto del presidente Giuseppe Pasini.

