MERCATO: Figc fa decadere i tesseramenti dei calciatori di Turris e Lucchese, tra cui due ex rossazzurri

La FIGC ha revocato le affiliazioni di Turris e Lucchese, con decadenza dal tesseramento di tutti i calciatori del club rossonero e di quelli dati dal 1° gennaio 2006 per quello biancorosso. Tra questi figurano due ex calciatori del Catania: Francesco Fedato e Nana Welbeck. Il primo, attaccante, vestì la maglia rossazzurra nella stagione 2013-2014 culminata con la retrocessione in B del Catania, appena 9 presenze senza lasciare il segno dopo essere stato prelevato nella sessione invernale del calciomercato. Il secondo, centrocampista, ha fatto registrare invece 80 apparizioni in rappresentanza dei colori rossazzurri condite da 2 gol e 2 assist vivendo le stagioni 2019/20, 2020/21 e 2023/24.

