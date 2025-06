MERCATO: futuro, Dalmonte attende di discutere con la Salernitana

Giunto a Catania in prestito secco, Nicola Dalmonte attende solo che scada formalmente il contratto che lo lega al club rossazzurro fino al 30 giugno. Poi tornerà ad essere a tutti gli effetti un calciatore della Salernitana. Si chiude, dunque, la breve esperienza di Dalmonte con la maglia del Catania, totalizzando poche presenze anche a seguito di problemi fisici. Quando chiamato in causa, comunque, ha lasciato intravedere delle potenzialità interessanti.

Adesso il futuro di Dalmonte appare incerto. Il giocatore classe 1997 avrà modo di discutere il proprio futuro con la Salernitana, sapendo di essere vincolato ai campani per un altro anno. La retrocessione granata in Serie C potrebbe aprire qualche spiraglio in relazione ad una eventuale permanenza del giocatore a Salerno, ma si valuteranno anche proposte di altri club nella sessione estiva del calciomercato.

