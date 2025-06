MERCATO: Gega saluta Catania, va al Casarano

Dai colori rossazzurri del Catania a quelli del Casarano: il difensore albanese Ertijon Gega lascia il club etneo dopo avere totalizzato 12 presenze in Serie C. Profilo voluto dall’ormai ex direttore sportivo del Catania Daniele Faggiano lo scorso anno, secondo quanto informano i colleghi di TuttoC accordo raggiunto tra le parti e Gega è già in Puglia. Su LaCasadiC si legge, poi, che il calciatore classe 2001 dovrebbe firmare un contratto di durata biennale con il club neo promosso in Serie C.

