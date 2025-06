MERCATO: idea Varone per il centrocampo del Catania, Toscano lo ha avuto a Cesena

Il 32enne centrocampista dell’Ascoli Ivan Varone – autore di 5 gol e 3 assist nell’ultimo campionato di terza serie – seguito da diversi club di B e di C. Nel corso delle ultime settimane, stando a quanto riportano i colleghi di tuttomercatoweb.com, è stato osservato da Catania, Carrarese e Reggiana: per queste ultime due sarebbe eventualmente un ritorno, mentre il Catania lo aveva già cercato – senza successo – nel corso dell’ultimo calciomercato estivo. Il suo contratto scade fra un anno. Varone, peraltro, è stato allenato da Toscano nella brillante annata 2023/24 caratterizzata dalla vittoria del campionato di Serie C e della Supercoppa di categoria a Cesena.

