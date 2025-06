MERCATO: il giovane Brugarello nel taccuino del Catania, su di lui anche l’Atalanta

Cresciuto nelle giovanili di Sudtirol, Inter e Monza, il difensore classe 2005 Matteo Brugarello continua a figurare nel taccuino del Catania. Già a gennaio si era concretizzata l’ipotesi di un approdo alle pendici dell’Etna del centrale difensivo che compirà 20 anni a ottobre. Il ragazzo ha proseguito l’avventura in Serie D a Teramo, mettendosi in evidenza come uno dei profili più interessanti del panorama calcistico giovanile della D. Non è un caso se, sulle sue tracce, ci sia anche una società come l’Atalanta che, in fatto di giovani, si distingue tra le grandi d’Europa per la loro valorizzazione. Brugarello spinge per il salto di qualità, Catania e Atalanta (in ottica Under 23) considerano la possibilità di tesserare il ragazzo che, in questi mesi, è stato seguito anche da Feralpisalò e Pineto.

