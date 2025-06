MERCATO: il Padova saluta Bianchi, più vicino al Catania?

Nicolò Bianchi, centrocampista a cui è interessato il Catania, lascia ufficialmente Padova. Si avvicina il trasferimento in rossazzurro? Così il calciatore classe 1992 viene salutato dal club biancoscudato fresco di promozione in Serie B che ha deciso di non rinnovargli il contratto in scadenza: “In un gruppo vincente servono esperienza e professionalità, caratteristiche che gli hanno consentito di essere un punto di riferimento e di indossare anche la fascia di capitano in momenti delicati. Il Calcio Padova si congeda con Nicolò Bianchi dopo due stagioni, 50 presenze e 3 gol all’attivo. Grazie infinite Nicolò, in bocca al lupo per il prosieguo della tua carriera”.

