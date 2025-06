MERCATO: il Trento prova a riprendere Maffei

Mattia Maffei tornerà al Trento? La società gialloblu ci riprova. Secondo quanto riportano i colleghi di trivenetogoal.it, sono stati allacciati i contatti con il Catania proprietario del cartellino dell’esterno sinistro classe 2004. Possibilità concrete di poter raggiungere un’intesa dopo la buona stagione vissuta in prestito secco alla corte di Luca Tabbiani, parti al lavoro. Se l’operazione dovesse andare in porto, per il secondo anno consecutivo Maffei non partirebbe per il ritiro del Catania.

