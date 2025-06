MERCATO: Inglese, la settimana della verità

Sirene di Pescara e Sudtirol per Roberto Inglese: nei confronti del primo, il presidente biancazzurro Daniele Sebastiani ha pubblicamente inviato segnali di apprezzamento dopo averlo ritrovato da avversario in occasione dei playoff disputati col Catania, sottolineando come la società abruzzese non abbia potuto prelevarlo la scorsa estate per via degli elevati costi dell’operazione. Ora, però, con la promozione del Pescara in B lo scenario potrebbe cambiare. In tutto questo va tenuto conto anche del gradimento di Fabrizio Castori, tecnico del Sudtirol che ha già allenato con profitto l’attaccante ai tempi del Carpi, e soprattutto la proposta di rinnovo formulata dal Catania. Inglese, dal canto suo, ha dato la propria disponibilità a proseguire l’avventura sotto l’Etna. Se l’offerta viene ritenuta congrua dal giocatore, Inglese non si muoverà da Catania. Altrimenti si svincolerà, ripartendo da altra destinazione, ma filtra moderato ottimismo. I prossimi saranno i giorni della verità, quando manca una settimana alla naturale scadenza del contratto di Inglese.

