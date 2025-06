MERCATO: Jimenez resta? Può rappresentare una futura plusvalenza per il club

Nel contesto di una stagione caratterizzata da alti e bassi per il Catania, tra le note più liete della squadra rossazzurra spicca il talento di Kaleb Jimenez. Rendimento discontinuo, quello evidenziato dall’ex calciatore dell’Atalanta U23, dimostrando comunque di possedere estro, fantasia, tecnica e qualità. Quando si è acceso lui, tutta la squadra ne ha beneficiato illuminando lo sviluppo della manovra.

Talvolta impiegato come mezz’ala, in altre occasioni a centrocampo in cabina di regia, oppure ricoprendo il ruolo di trequartista (più spesso), agendo in qualche occasione anche da seconda punta, il contributo di Jimenez alle pendici dell’Etna si è tradotto in numeri con la realizzazione di 6 gol e 7 assist (8 se consideriamo anche i playoff) su 34 apparizioni stagionali. Mai, in carriera, aveva fatto così bene.

I margini di miglioramento, comunque, sono ancora ampi ed il giocatore è sotto contratto con il Catania fino a giugno 2026. La società etnea aveva prelevato Jimenez la scorsa estate dalla Salernitana, sfruttando i buoni rapporti con la dirigenza granata. Per di più il Catania non ha versato praticamente nulla nelle casse della Salernitana, assicurandosi un prospetto di sicuro interesse che, adesso, si avvia verso la permanenza in Sicilia e può rappresentare una futura plusvalenza per il club rossazzurro.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***