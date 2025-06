MERCATO: Maffei, continua il pressing del Trento

Nei giorni è emerso un rinnovato interesse del Trento nei suoi confronti. Nelle ultime ore la società gialloblu ha alzato il pressing. Lo ha fatto su precisa richiesta dell’allenatore Luca Tabbiani, rimasto molto soddisfatto delle prestazioni offerte dal ragazzo. Mattia Maffei, laterale sinistro classe 2004, piace e non poco al Trento. Potrebbe di nuovo lasciare Catania. Stavolta, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, in caso di partenza andrebbe via a titolo definitivo, dunque il Catania perderebbe la titolarità del cartellino. Il Trento insiste e spinge per assicurarsene il diritto alle prestazioni sportive in tempo per l’inizio del ritiro a Masen di Giovo. Il giocatore attende di conoscere il proprio futuro.

