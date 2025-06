MERCATO: Mantova, vicino l’ingaggio di Castellini

Tanti club di Serie B hanno mantenuto vivi i contatti col Catania in questi mesi per Alessio Castellini, restando alla finestra in attesa di capire se il Pisa avrebbe esercitato entro i termini stabiliti il diritto di riscatto. Così non è stato, così il cartellino del difensore bresciano è rimasto in mano al Catania. Catania che, però, sta per cedere nuovamente Castellini. Secondo quanto riportano i colleghi de La Casa di C, Mantova vicinissimo all’ingaggio del giocatore sulla base di un’operazione che dovrebbe andare in porto con la formula del prestito.

