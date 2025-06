MERCATO: Montalto, si cercherà un accordo per la risoluzione del contratto

Contrattualizzato dal Catania a fine agosto dello scorso anno, tra i calciatori non rientranti nel progetto tecnico rossazzurro per la prossima stagione figura anche Adriano Montalto. Attaccante che da un paio di mesi ha compiuto 37 anni di età, Montalto ha archiviato la stagione con appena 3 reti all’attivo. Decisamente poco rispetto a quanto ci si poteva attendere.

Il gol-vittoria di Pescara, rivelatosi inutile purtroppo per il Catania ai fini del passaggio al turno successivo dei playoff, è stato l’emblema di un’annata beffarda per il giocatore. Nel contesto di un organico che non dovrebbe essere rivoluzionato, bisognerà trovare una soluzione per liberare un contratto comunque di un certo peso. Si lavorerà per una risoluzione consensuale, sciogliendo un vincolo attualmente valido fino al 30 giugno del prossimo anno.

