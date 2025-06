MERCATO: Pagliai rimane un pallino di Pastore

Ha spinto e non poco, il Catania, nei confronti di Gabriele Pagliai in occasione dell’apertura della finestra invernale del calciomercato 2024/25. Su di lui ha esercitato un forte pressing l’attuale direttore sportivo Ivano Pastore, in quel periodo operativo come collaboratore dell’area tecnica rossazzurra. Anche Trapani e Juve Stabia si erano fatte avanti, poi però è venuta a mancare qualcosa affinchè fosse perfezionato il trasferimento malgrado l’apertura mostrata dall’AZ Picerno. In particolare il giocatore è stato molto vicino al Catania, incassando il pieno gradimento da parte di Pastore, il quale sempre dall’AZ Picerno ha prelevato poi il solo Andrea Allegretto. La pista che porta a Pagliai potrebbe riaprirsi nei prossimi giorni, soprattutto nell’ottica di una possibile cessione di Davide Guglielmotti.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***