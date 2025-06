MERCATO: Pastore-Catania, gli scenari possibili

“Mi viene concessa una grande occasione in un contesto prestigioso del calcio italiano, ne sono davvero entusiasta e al contempo sono consapevole delle responsabilità connesse. Catania Football Club è una società giovane ma naturalmente ambiziosa, come il suo Presidente. Con il vice presidente Grella si è subito stabilita un’intesa professionale profonda e il direttore Faggiano è una figura di riferimento per chi conosce l’Italia del calcio, sarà stimolante collaborare”.

Il 29 dicembre scorso Ivano Pastore pronunciò queste parole ai canali ufficiali del Catania FC, a commento della formalizzazione dell’accordo con la società rossazzurra per collabore nell’ambito dell’area tecnica diretta da Daniele Faggiano. Ha firmato un contratto fino a giugno, con opzione per il rinnovo. Pastore, dunque, potrebbe proseguire l’avventura ai piedi dell’Etna e questa soluzione avanza con il passare delle ore.

In questo caso si aprirebbero tre possibili scenari: la “promozione” di Pastore come nuovo direttore sportivo del Catania, ipotesi di cui tanto si parla ultimamente, prendendo il posto dello stesso Faggiano; la conferma di Pastore nel medesimo ruolo, continuando ad operare con l’attuale diesse pugliese (previsti nuovi contatti tra Grella e Faggiano nelle prossime ore); la riproposizione di Pastore all’interno dello staff dirigenziale, in tandem con un nuovo responsabile della direzione sportiva.

