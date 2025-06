MERCATO: Pastore-Catania, incontro in corso per l’eventuale rinnovo

Ivano Pastore, come riportato nelle ultime ore, potrebbe prolungare l’accordo che lo lega attualmente al Catania fino al 30 giugno. Le parti avevano stabilito lo scorso mese di dicembre l’inserimento sul contratto di un’opzione esercitabile per l’eventuale rinnovo. Adesso, secondo quanto evidenziano i colleghi de La Casa di C, è in corso un incontro tra la società rossazzurra e lo stesso Pastore per rinnovare l’intesa o meno. Da valutare se sarebbe il direttore sportivo del Catania per la prossima stagione o se, invece, ricoprirerebbe un altro ruolo in seno alla dirigenza.

