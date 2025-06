MERCATO: Pastore sarà il nuovo D.S. del Catania

Ha avuto esito positivo l’incontro avvenuto nelle ultime ore tra il Catania, di cui era già collaboratore dell’area tecnica, e Ivano Pastore, dirigente che ha appena ricevuto la promozione alla carica di direttore sportivo, ruolo che ha ricoperto Daniele Faggiano la scorsa stagione. Come sottolineato dai colleghi di TuttoC.com, l’ex Rimini – tra le altre – ha esteso il contratto in scadenza con la società rossazzurra di due anni. Era prevista un’opzione sul contratto in scadenza a giugno, la società rossazzurra ha inteso esercitare tale diritto dando fiducia a Pastore.

