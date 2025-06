MERCATO: per un Cianci che va, un Cicerelli che viene (?). Ma servono altri rinforzi in avanti

La Ternana riscatterà il cartellino di Pietro Cianci. Come riportato nei giorni scorsi, l’esercizio del diritto di opzione era alla portata del club umbro e, sulla base di quanto evidenziano più fonti ternane, il centravanti barese è destinato a proseguire l’avventura in maglia rossoverde. Emmanuele Cicerelli, invece, sotto il profilo contrattuale è un giocatore interamente di proprietà del Catania e la società etnea, a meno di offerte irrinunciabili (che non si possono mai escludere in sede di calciomercato), sembra disposta a non privarsene, rendendolo un elemento cruciale della squadra di mister Toscano nella prossima stagione.

Il primo rinforzo importantissimo per il reparto avanzato, dunque, il Catania se lo ritrova praticamente in casa. Ma non basta. C’è da risolvere il nodo Roberto Inglese, per il quale il Catania può esercitare l’opzione per il prolungamento dell’accordo in scadenza tra poco meno di due settimane. L’attaccante ha dato la propria disponibilità a continuare il rapporto professionale con la società rossazzurra, tuttavia si registra anche l’interesse di club cadetti. Se tutte le condizioni s’incastreranno nel modo giusto, il matrimonio tra Inglese ed il Catania proseguirà. Altrimenti il club etneo dovrà reperire sul mercato un sostituto all’altezza. Al di là dell’eventuale permanenza di Bobby English e del ritorno di Cicerelli, servirebbero altri innesti per rendere massimamente competitivo un settore che ha presentato delle lacune la scorsa stagione.

