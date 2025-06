MERCATO: Peralta, non mancano apprezzamenti in C

In campo per più di 1.900 minuti quest’anno con la maglia del Trento allenato da Luca Tabbiani, il centrocampista offensivo Diego Peralta è un altro degli elementi che si appresta a fare ritorno alle pendici dell’Etna per fine prestito. Il Catania lo ha ceduto agli aquilotti la scorsa estate dopo la stagione trascorsa in maglia rossazzurra.

Per lui appena 14 apparizioni sotto l’Etna. L’allora tecnico del Catania Cristiano Lucarelli spinse per l’ingaggio del ragazzo a gennaio ma, paradossalmente, faticò a trovare spazio ed una precisa collocazione proprio sotto la sua gestione. Zeoli, invece, lo ha impiegato successivamente facendo da collante tra centrocampo e attacco e la squadra ne ha tratto qualche beneficio potendo sfruttare l’abilità nell’uno contro uno e nel verticalizzare la manovra offensiva, prima d’incappare in un infortunio non di lieve entità nella parte finale del campionato.

Il Catania, nella stagione successiva, ha optato per la cessione di Peralta in prestito secco al Trento. Contrattualmente legato al Catania fino a giugno del prossimo anno, il calciatore classe 1996 ha mercato in terza serie, dove non mancano gli apprezzamenti nei suoi confronti. Non dovrebbe essere, pertanto, un grosso problema per il Catania trovargli una nuova sistemazione qualora fosse confermata la decisione di trasferirlo altrove.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***