MERCATO: Pieraccini, il Catania avanza. Perchè il difensore è riconoscente a Toscano

“Simone è forte. E il tempo gli darà ragione”. Di recente mister Toscano ha parlato proprio di lui, Simone Pieraccini, ai microfoni della stampa romagnola. Difensore che a marzo ha compiuto 21 anni, giovane di belle prospettive che ha contribuito a riportare il Cesena in Serie B nel 2024, il ragazzo deve molto all’attuale allenatore del Catania, che lo corteggia e avanza nello sviluppo della trattativa per portarlo in Sicilia dopo averci provato già a gennaio. Fu proprio Mimmo Toscano, infatti, il primo a puntare su di lui tra i professionisti.

L’esordio di Pieraccini nella prima squadra bianconera avvenne, in Coppa Italia Serie C, a ottobre del 2022 giocando da titolare il vittorioso confronto casalingo con la Fermana per 3-1. Poi, il 6 aprile 2023 in campionato subentrando sul terreno di gioco del San Donato Tavarnelle, sconfitto con il risultato di 6-1. La stagione successiva, dopo avere scaldato la panchina nella parte iniziale del torneo, Toscano lo ha spedito in campo quasi sempre con regolarità ricevendo risposte assai convincenti nel ruolo di braccetto destro. Da lì in poi ha fatto registrare un continuo crescendo nelle prestazioni, condite dalla realizzazione dei primi due gol da professionista. Ecco perchè Pieraccini sarà sempre riconoscente al tecnico calabrese, il quale ha avuto il merito di saper valorizzare un ragazzo in possesso di potenzialità rilevanti e con ancora ampi margini di miglioramento. Lo stesso Pieraccini in qualche occasione ha avuto modo di esprimere gratitudine per il supporto, la guida e l’influenza positiva che l’allenatore ha avuto su di lui. Per il Catania sarebbe un validissimo innesto.

