MERCATO: Pisa, conferme sul mancato riscatto di Castellini

Il Pisa non ha cambiato idea nemmeno dopo lo slittamento dei termini federali per l’esercizio dei diritti di riscatto legati ai prestiti. Relativamente ad Alessio Castellini, su cui non è scattato l’obbligo automatico di riscatto non essendosi verificate le condizioni, il club toscano poteva comunque far valere l’opzione. Inizialmente si andava verso questa direzione, poi con il cambio alla guida tecnica lo scenario è cambiato. Opzione non esercitata, dunque, come conferma il giornalista Nicolò Schira, anche se non si esclude che i nerazzurri provino ad intavolare una nuova trattativa nelle prossime settimane a condizioni differenti rispetto a quelle originarie.

Sarà anche interessante vedere se le società alla finestra per Castellini a cui facevamo cenno nei giorni scorsi si faranno concretamente avanti. Non è un mistero che il difensore bresciano abbia manifestato la volontà di misurare le proprie ambizioni almeno in Serie B. Ad oggi, comunque, il cartellino resta in mano al Catania, con il quale il giocatore è vincolato fino al 30 giugno 2028.

