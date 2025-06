MERCATO: primi rumors su De Rose e Costantino

Indiscrezioni di mercato in uscita relativamente a due esperti giocatori del Catania: Francesco De Rose e Rocco Costantino. Secondo informazioni raccolte da seried24.com, il Barletta sogna di riportare in Puglia il centrocampista rossazzurro dopo l’esperienza vissuta in Lega Pro nella stagione 2014/15. Resta da verificare se l’ex calciatore del Cesena accetterebbe di scendere di categoria, in quanto il club biancorosso milita in Serie D. Sempre nella massima categoria dilettantistica, notiziariocalcio.com sottolinea, invece, come il Giulianova – fresco di promozione – valuti la possibilità di rinforzare il settore offensivo con Costantino, attaccante che il Catania ha ceduto in prestito nella stagione appena trascorsa alla Lucchese ed all’ACR Messina.

