MERCATO: Salvemini-Benevento, ci siamo. L’attaccante era stato accostato anche al Catania

Alcuni organi d’informazione lo avevano accostato, tra le altre, al Catania. Parliamo del bomber dell’Audace Cerignola Francesco Salvemini, autore di 15 gol e 5 assist nell’ultima stagione vissuta da grande protagonista alla corte di mister Giuseppe Raffaele. In questi giorni si è registrato un pressing molto forte esercitato dal Benevento che, nelle ultime ore, ha effettuato decisi passi avanti nella trattativa raggiungendo in tempi rapidi l’intesa con la società gialloblu. Attaccante di spessore per la categoria, Salvemini riparte da Benevento, club che manda un primo segnale alla concorrenza in vista del prossimo campionato di Lega Pro.

