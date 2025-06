MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità degli ultimi giorni (mercoledì, giovedì e venerdì)

Dopo un riepilogo dei primi movimenti concreti dei club del girone C di Serie C in vista della prossima stagione e le ufficializzazioni datate martedì 10 giugno, sono state formalizzate altre operazioni nelle giornate di mercoledì 11, giovedì 12 e venerdì 13 giugno. Vediamo, nello specifico, di cosa si tratta.

Il Sorrento ha confermato nella struttura dirigenziale il direttore sportivo Alessandro Amarante, il responsabile dell’area tecnica Davide Cacace ed il responsabile scouting Roberto Parmegiani mentre saluta mister Giovanni Ferraro. Sempre in Campania, cambiamenti a Giugliano dove viene affidato l’incarico di direttore sportivo ad Angelo Antonazzo, che si lega al club con un accordo su base biennale.

Il Crotone annuncia l’interruzione anticipata del rapporto lavorativo con il diesse Antonio Amodio. Il difensore classe 2001 Jacopo Gelli, che ha concluso l’ultima stagione nel raggruppamento meridionale tra le fila dell’ACR Messina, si trasferisce a titolo definitivo al Frosinone fino al 30 giugno 2028.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***