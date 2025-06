MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità del weekend (28 e 29 giugno)

Riportiamo i movimenti di mercato che sono stati formalizzati nell’ultima settimana – dal 21 al 27 giugno – per quanto concerne i club del girone C di Serie C.

Federico Papini, difensore centrale classe 1999, dopo avere risolto consensualmente il contratto che lo legava all’AZ Picerno si trasferisce al Campobasso. L’Atalanta U23, che verrà inserita nel raggruppamento B o C (in tal caso prenderebbe il posto della Juventus Next Gen), saluta l’estremo difensore sloveno Matevz Dajcar che firma un triennale con l’Olimpija Ljubljana. Il Trapani ratifica l’accordo per il prolungamento del contratto di Sergio Sabatino. L’accordo con il 37enne difensore granata scadeva a fine mese, ma è stata perfezionata l’intesa per l’estensione annuale del vincolo. Rinnovo contrattuale anche per il Giugliano, che sottoscrive con il centrocampista e capitano classe 1994 Roberto De Rosa un accordo su base biennale.

(articolo in aggiornamento)

