MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità dell’ultima settimana (dal 14 al 20 giugno)

Riportiamo i movimenti di mercato che sono stati formalizzati nell’ultima settimana – dal 14 al 20 giugno – per quanto concerne i club del girone C di Serie C.

Il Sorrento, dopo avere salutato e ringraziato Giovanni Ferraro per avere contribuito al conseguimento della salvezza, sostituisce l’ex allenatore del Catania con Mirko Conte, che ha guidato lo scorso anno nel girone d’andata la Turris. La Juventus Next Gen, in attesa di capire se verrà nuovamente inserita nel gruppo C o in altro raggruppamento, mette sotto contratto Grady Makiobo, difensore classe 2007 del Club Brugge, fino al 30 giugno 2028.

Il Catania risolve consensualmente il contratto che legava ai rossazzurri il Direttore Sportivo Daniele Faggiano fino a giugno dell’anno prossimo. Risoluzione anche a Cava de’ Tirreni, relativamente ai contratti dell’allenatore Raffaele Di Napoli e del suo vice Alessandro Tatomir: il nuovo tecnico della Cavese, che ha salutato anche mister Vincenzo Maiuri, sarà Fabio Prosperi. Verrà affiancato dal vice Umberto Di Giacomo, dai preparatori atletici Emanuele Vassalli e Pasquale Verolino, dal preparatore dei portieri Domenico Corcione e dal match analyst Vincenzo Russo.

Contratto risolto con il Benevento per l’allenatore Michele Pazienza, il vice Antonio La Porta ed il preparatore atletico Leandro Zoila. I tre professionisti ripartono dalla Torres (contratto fino a giugno 2027). Reduce dall’esperienza al Gubbio, torna alla Casertana il Direttore Sportivo Alessandro Degli Esposti, che aveva già lavorato a Caserta dal 2022 al 2024. Il Giugliano ha acquisito il diritto delle prestazioni sportive dell’attaccante Isaac Oliveira Prado (classe 1995), accordo su base biennale.

Tra le fila dell’AZ Picerno risolve l’allenatore Francesco Tomei, diretto ad Ascoli (che accoglie anche l’ex diesse del Latina Matteo Patti), e rinnova il vincolo come giovane di serie l’attaccante Vincenzo Flocco (2007) dopo avere messo a segno 12 reti la scorsa stagione con la maglia della Primavera 4. Il Campobasso (che verrà inserito nel girone C o B) ha tesserato il centrocampista argentino Juan Ignacio Brunet Bordin firmando un biennale. Movimento in uscita per il Cosenza: ceduto al L’Aquila l’esterno mancino classe 2007 Alessio Lombardi, che nelle ultime due stagioni ha militato nel torneo Primavera 2.

===>>> Primi movimenti concreti dei club del girone C di Serie C

===>>> Le ufficializzazioni dal 10 al 13 giugno

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***