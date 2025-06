MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità dell’ultima settimana (dal 21 al 27 giugno)

Riportiamo i movimenti di mercato che sono stati formalizzati nell’ultima settimana – dal 21 al 27 giugno – per quanto concerne i club del girone C di Serie C.

Il Crotone formalizza l’ingaggio del portiere classe 1996 Davide Merelli, ultime due stagioni al Picerno, firmando un contratto biennale. I rossoblu prelevano a titolo definitivo anche l’esterno d’attacco Marco Zunno (2001), sottoscrivendo un accordo biennale con opzione fino al 2028 al verificarsi di determinate condizioni. Il Campobasso, in attesa di capire se verrà inserito nel raggruppamento B o C, inserisce due nuovi tasselli offensivo: Giuseppe La Monica, attaccante centrale classe 2001, e Luca Nocerino, esterno d’attacco classe 2004. Il terzino Claudio Cristallo (2003), inoltre, viene ceduto dal Monopoli al Campobasso. Il Latina, dopo avere risolto l’accordo con il diesse Matteo Patti, lo rimpiazza con Luigi Condò, che ha vissuto l’ultima esperienza professionale all’Avellino.

L’allenatore Manuel Iori risolve consensualmente il contratto con la Casertana e torna a guidare il Cittadella, club fresco di retrocessione in C. Saluta la Casertana, poi, il direttore sportivo Carlo Taldo direzione Pontedera. Il Giugliano annucia di aver raggiunto l’intesa per il rinnovo biennale con il centrocampista Luciano Peluso (2005) e risolto consensualmente i contratti dell’allenatore Valerio Bertotto e del vice Claudio Bazeu. Il Team Altamura affida la direzione generale dell’area sport a Matteo Lauriola e nomina come direttore generale del club Michele Di Bari. Il Benevento si assicura il diritto alle prestazioni sportive della punta classe ’96 Francesco Salvemini: arriva a titolo definitivo dall’Audace Cerignola, contratto fino al 2028. Federico Papini, terzino di 25 anni, risolve il contratto con l’AZ Picerno.

(articolo in aggiornamento)

