MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di oggi (martedì 10 giugno)

Dopo un riepilogo dei primi movimenti concreti dei club del girone C di Serie C in vista della prossima stagione, nella giornata di oggi – martedì 10 giugno – sono state ufficializzate nuove operazioni. Vediamo, nello specifico, di cosa si tratta.

La Cavese rende noto che Vincenzo Maiuri non continuerà ad allenare gli aquilotti. E’ stata definita in queste ore la risoluzione consensuale del rapporto lavorativo con il club biancoblu. Cambio nella struttura dirigenziale del Giugliano. I tigrotti comunicato di avere risolto il contratto con il direttore sportivo Domenico Fracchiolla e il direttore tecnico Gennaro Scognamiglio, entrambi diretti alla Reggiana (Serie B). Corteggiato dal Benevento, il diesse Elio Di Toro sarà ancora operativo nell’Audace Cerignola. Già legato per un’altra stagione, Di Toro ha rinnovato il proprio contratto fino a giugno 2027.

