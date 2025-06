MERCATO SERIE C: i primi movimenti ufficiali dei club del girone C

In attesa dell’1 luglio, giorno che segnerà l’apertura del calciomercato per la stagione 2025/26, emergono i primi movimenti dei club del girone C di Serie C.

Particolarmente attivo l’AZ Picerno. I lucani hanno comunicato il prolungamento annuale del contratto del centrocampista Vittorio Graziani (2001), l’approdo del terzino destro classe 2004 Marco Perri e l’attaccante centrale José Leonardo Abreu Santos (1998), rispettivamente a titolo definitivo dal Sambiase e dal Cassino (il calciatore ha firmato un contratto di due anni con opzione). Claudio De Luca, inoltre, è il nuovo allenatore del Picerno: nell’ultima stagione ha fatto parte dello staff come allenatore in seconda, succede a Francesco Tomei.

Rimodulazione del contratto con prolungamento della scadenza fino al 30 giugno 2026 per un altro centrocampista, Marcello Falzeranno (1991), operazione che in questo caso riguarda il Monopoli. Il Crotone, invece, si assicura il 100% del cartellino dell’attaccante di 35 anni Jacopo Murano, in quanto si sono concretizzate le condizioni per l’obbligo di riscatto previste nell’accordo con il Foggia.

La Juventus Next Gen (che non è scontato venga inserita ancora nel gruppo C) ha ratificato l’intesa con Shane van Aarle, difensore olandese classe 2006 che ha firmato un contratto con i bianconeri fino al 30 giugno 2029. La Cavese formalizza un cambio alla direzione sportiva del club. Sollevato dall’incarico Pasquale Logiudice, al suo posto Vincenzo De Liguori. E’ lui il nuovo direttore sportivo, contratto fino al 30 giugno 2027.

